Fluminense x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao confronto pela Libertadores

Um choque de tricolores define um brasileiro classificado para as quartas de final da Copa Libertadores nesta terça-feira. O Fluminense recebe o Grêmio a partir das 19h (de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta das oitavas.

Os gremistas ganharam por 2 a 1 na ida, disputada na semana passada, e podem jogar pelo empate. O jogo será transmitido por ESPN e Disney+.

Com o resultado no primeiro jogo, o Fluminense precisa devolver uma vitória por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis ou ganhar por dois ou mais de vantagem para se classificar diretamente, mantendo a defesa do título.

"Vai ser mais um duelo muito equilibrado entre duas equipes que foram bem na partida de ida e que precisam voltar a jogar bem para sair com a classificação. Espero que a gente consiga pressionar o Grêmio e construir a vitória", disse o técnico Mano Menezes.

Renato Gaúcho, comandante do Grêmio, segue na mesma linha de raciocínio. "Acredito que não tem nada decidido e ainda temos o segundo tempo, que vai ser disputado no Maracanã", disse o treinador

A escalação do Fluminense é um mistério para este jogo. Em relação ao duelo de ida, o volante Alexsander, negociado com o futebol árabe, fica fora. Tudo indica que o time será mais ofensivo, com a entrada de Keno.

Para este duelo, o Grêmio perdeu o zagueiro Rodrigo Ely, expulso no confronto de ida. Kanemann, assim, ocupa a vaga para formar a dupla de zaga ideal para Renato Gaúcho, ao lado de Jemerson.

Quem avançar enfrenta nas quartas de final o vitorioso do embate entre Atlético-MG e San Lorenzo, que também jogam nesta terça-feira, em Belo Horizonte. Na ida, houve empate por 1 a 1.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X GRÊMIO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 20 de agosto de 2024 (Terça-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)



Assistentes: Nicolas Taran (Uruguai) e Pablo Llarena (Uruguai)



VAR: Cristhian Ferreyra (Uruguai)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha; Martinelli, André, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Kauã Elias



Técnico: Mano Menezes

GRÊMIO: Marchesin, João Pedro, Walter Kannemann, Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti Cristaldo; Soteldo, Braithwaite e Pavón



Técnico: Renato Gaúcho