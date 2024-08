Flamengo vira alvo do mercado e tem propostas por Wesley e Fabrício Bruno

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo tem sido alvo no mercado da bola e possui propostas por Wesley e Fabrício Bruno. No caso do lateral, as negociações estão avançadas, mas na questão do zagueiro a situação ainda está sendo avaliada.

O que aconteceu

A proposta do Atalanta (ITA) por Wesley é na casa dos 16 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões) e variáveis que podem render mais 4 milhões de euros. O Flamengo já aceitou a oferta, considerada irrecusável, e os clubes e o jogador definem os últimos detalhes.

Fabrício Bruno tem uma proposta do Rennes (FRA). O defensor, porém, já recusou uma oferta do West Ham (ING) que havia sido aceita pelo Flamengo, algo que parece ter gerado certo incômodo na diretoria.

Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz deu uma "cutucada" no zagueiro. A declaração foi dada após a goleada sofrida para o Botafogo, por 4 a 1, no último domingo (18).

"Independente do sonho dele, ele teve tempo pra ter o sonho dele, para ter ido embora para Inglaterra. Não quis. E agora a gente está esperando a segunda proposta. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que tem que vender, vamos vender. O que importa agora é o sonho do torcedor, não o sonho de ninguém", disse Braz.

Para Rodrigo Mattos, colunista do UOL, a declaração deixou claro o incômodo do Fla com a recusa de Fabrício Bruno.