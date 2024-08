Flaco usa adversidades como motivação e celebra volta por cima no Palmeiras: "Grato pela oportunidade"

O atacante Flaco López foi o grande herói do Palmeiras na vitória do clássico deste domingo, contra o São Paulo. O argentino relembrou a fase complicada que passou após perder um gol no jogo contra o Cruzeiro, há cerca de um mês, mas garantiu que usou isso como motivação para dar a volta por cima.

Na ocasião, Flaco recebeu belo cruzamento de Vanderlan e, praticamente debaixo da trave, não acertou a bola com precisão e mandou para fora. Apesar do tento desperdiçado, ele marcou um belo gol no mesmo jogo.

"Perder o gol contra o Cruzeiro foi um momento difícil para mim, mas sei lidar com as adversidades , críticas e transformá-las em motivação. Sobre as chances contra o São Paulo, estou extremamente feliz e grato pela oportunidade de contribuir com a equipe", disse.

"O futebol é feito de altos e baixos, e o importante é manter a determinação e a dedicação em busca dos resultados, mas ainda temos muito trabalho ao longo da temporada", acrescentou.

Quem quer três pontos? ??? Ótima segunda-feira pra quem começou a semana ganhando mais um clássico! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/ytWWaFgtEo ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 19, 2024

No jogo contra o São Paulo, Flaco López marcou os dois gols que garantiram a vitória do Palmeiras por 2 a 1. O atacante, inclusive, é o artilheiro do Verdão na temporada, com 18 bolas na rede.

O argentino atingiu outro número significativo na partida diante do São Paulo: 100 jogos com a camisa do Palmeiras. Ele demorou cerca de dois anos para atingir o feito, já que chegou ao Alviverde em junho de 2022.

Agora, Flaco López passa a focar no jogo contra o Botafogo, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira, no Allianz Parque.