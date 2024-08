Ferroviária e Botafogo-PB vencem e brigam pela liderança da Série C na última rodada

Nesta segunda-feira, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária recebeu o Volta Redonda na Arena Fonte Luminosa e goleou por 5 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Vitor Barreto, Cássio Gabriel (2), Juninho e Carlos de Moura, enquanto Lucas Souza fez o único dos visitantes. Ainda nesta noite, o Botafogo-PB, por sua vez, visitou o Tombense no Estádio Antônio Guimarães de Almeida e também triunfou, desta vez por 2 a 1, com os tentos anotados por Rafael e Jô. Anderson Ligeiro foi quem diminuiu.

Com o resultado positivo, a Locomotiva, que tem a melhor defesa do campeonato, com apenas seis gols sofridos, chegou a 36 pontos, mas seguiu na terceira colocação. O Volta Redonda, já classificado, ficou estacionado com 31, em sexto.

No outro confronto, com a vitória, o Botafogo-PB alcançou 38 e assumiu a liderança da Série C. Por último, com o revés, o Tombense não tem mais chances de avançar à próxima fase.

As partidas da última rodada da Série C serão disputadas neste sábado, às 17h (de Brasília). Ferroviária e Botafogo, no Estádio José Américo de Almeida Filho, fazem confronto direto pela liderança da competição. No entanto, se a Locomotiva vencer, terá que torcer por um tropeço do Athletic-MG para terminar na primeira posição. O time mineiro se encontra em segundo, com 37 somados. O Volta Redonda, por sua vez, encara o Figueirense no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, enquanto o Tombense encerra a participação contra o Ferroviário, no Estádio Presidente Vargas.