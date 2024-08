Ferreirinha e Moreira tem lesões constatadas na perna esquerda e desfalcam o São Paulo

O São Paulo confirmou nesta segunda-feira que Ferreirinha e Moreira tiveram lesões constatadas após o Choque-Rei. O atacante sofreu contusão no tendão do quadríceps da perna esquerda, enquanto o lateral direito foi diagnosticado com lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Ambos já iniciaram o processo de recuperação no CT da Barra Funda.

Ferreirinha se lesionou logo no início do clássico contra o Palmeiras, aos 11 minutos do primeiro tempo. O atacante ainda tentou continuar em campo após receber atendimento médico, mas não reuniu condições de se manter na partida, sendo substituído por Patrick.

Já Moreira sentiu dores após a partida, que terminou com vitória do Palmeiras por 2 a 1. O jovem lateral de 20 anos foi titular no lugar de Rafinha, poupado para o duelo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Nacional-URU, nesta quinta-feira. A bola rola no Morumbis a partir das 19h (de Brasília).

Semana de @libertadoresbr! O elenco se reapresentou na manhã desta segunda-feira e deu início aos trabalhos para o jogo de volta contra o Nacional-URU.#VamosSãoPaulo ?? ? Fellipe Lucena / São Paulo FC pic.twitter.com/glaUFQ4Ny4 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 19, 2024

Titular nos últimos jogos do São Paulo, Ferreirinha é desfalque certo para o duelo contra o Nacional-URU. O clube não informou o prazo de retorno, mas o atacante deve ser baixa garantida para os próximos compromissos do Tricolor na temporada.

Ferreirinha tem sido um dos principais nomes do São Paulo no ano. Ao todo, o atacante possui oito gols e duas assistências em 42 partidas na temporada.

O São Paulo também não informou quando Moreira deve retornar aos gramados. O lateral anotou uma assistência em 11 oportunidades no ano.