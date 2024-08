Ex-Santos e São Paulo, Cueva é acusado de violência doméstica por ex-mulher

Christian Cueva, peruano com passagens por São Paulo e Santos, foi acusado de violência doméstica pela ex-mulher, Pamela López. Ela revelou os casos de agressão no programa América Hoy, do Peru.

O que aconteceu

A ex-esposa do jogador participou de programa do canal América Televisión e comentou ter passado por violência física e psciológica. Pamela explicou na entrevista sobre a decisão de, agora, realizar a denúncia: "agradeço à doutora (sua advogada) pelo seu apoio, para que eu pudesse tomar essa decisão tão difícil. Por mim, pelos meus filhos e por todas as mulheres que sofreram o mesmo que eu por tantos anos".

Em coletiva, que aconteceu após o programa, Pamela afirmou que a primeira agressão não foi neste ano. "Foram muitos anos de violência física e psicológica", declarou. "Tivemos uma relação de 13 anos e acredito que os 13 anos foram de maus tratos físicos e psicológicos". Quando questionada sobre se seus filhos também foram vítimas, ela afirmou: "não física, mas indiretamente foram vítimas disso".

Pamela citou duas agressões deste ano: "o primeiro foi quando descobri a infidelidade que todos conhecem (traição do jogador com outra mulher), confrontei-o e ele me agrediu num elevador, em Trujillo. O segundo foi em uma discoteca, no meu aniversário".

O clube do jogador, Cienciano (PER), se pronunciou sobre o caso. Atleta foi recém-contratado pela equipe ainda neste mês. "A nossa Instituição rejeita categórica e enfaticamente qualquer forma de violência de género, sem exceção. O Club Cienciano não teve conhecimento dos fatos hoje relatados pela senhora Pamela López contra Christian Cueva, razão pela qual não houve impedimento à sua contratação. Entramos em contato com o jogador de futebol e sua defesa legal para esclarecer os fatos. Nós nos comunicaremos oportunas as medidas que corresponder".

Cueva ainda não se manifestou após as declarações da ex-esposa.