Paulo Nobre detona VAR e arbitragem após vitória: 'Estupro ao futebol'

O ex-presidente do Palmeiras Paulo Nobre não poupou críticas à arbitragem brasileira depois da vitória do Verdão por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão. Nobre citou as intenções do VAR e disse que querem impedir o tricampeonato palmeirense, através de uma manifestação nas redes sociais.

"Tô com a impressão que 'os deuses do futebol' não gostariam de ver o Palmeiras tricampeão brasileiro! E creio que os competentíssimos integrantes do VAR são bem devotos desses Deuses! Continuamos vivos, mas até quando? E o pior é que se faz vista grossa pra esse estupro ao futebol, praticado pelo anonimato de quem decide o resultado de um jogo nos bastidores e conta com a complacência dos péssimos árbitros que infelizmente temos hoje em dia!", disse.

Ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre disparou contra a arbitragem e, principalmente, contra o VAR, após Choque-Rei (Foto: Reprodução/Instagram)

Durante o jogo contra o São Paulo, o árbitro Raphael Claus expulsou o auxiliar técnico de Abel Ferreira, João Martins, com cartão vermelho direto. O treinador foi advertido com cartão amarelo na mesma ocasião.

No Choque-Rei, o Palmeiras teve um gol anulado no segundo tempo após revisão do VAR, comandado por Rodolpho Toski Marques. Na jogada, Flaco López estava impedido e o árbitro entendeu que o argentino interferiu na visão de Rafael. No último minuto dos acréscimos, Flaco ainda fez o gol da vitória palmeirense.

O apito final foi marcado por uma confusão generalizada entre jogadores, comissão técnica, gandulas e outros funcionários de ambos os clubes. Após a partida, o Palmeiras cancelou a entrevista coletiva com Abel Ferreira e zona mista com jogadores, citando a "arbitragem desastrosa".