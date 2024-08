Entenda a briga que aconteceu no clássico entre Palmeiras x São Paulo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O clássico entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, pelo Brasileiro, ficou marcado por uma confusão generalizada após o apito final. O Alviverde venceu por 2 a 1 com um gol de Flaco López nos segundos finais.

O que aconteceu no jogo

O Palmeiras teve o auxiliar João Martins expulso aos 46 minutos do primeiro tempo. O árbitro Raphael Claus relatou na súmula que João foi na direção dele "gesticulando de forma acintosa e proferindo as seguintes palavras: 'tem de apitar para os dois lados'"

Na saída para o intervalo, Anderson Barros, diretor do Palmeiras, abordou a arbitragem. Claus relatou que ele questionou: "Qual é o seu problema com a nossa comissão técnica? Se você tem problema, é melhor não apitar mais. Você é tendencioso".

Flaco López, do Palmeiras, abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo. O gol foi confirmado após análise do VAR.

Luciano, atacante do São Paulo, empatou aos 28 minutos do segundo tempo e provocou. Na celebração, ele fez sinal de silêncio e chutou a bandeira de escanteio. Vídeos mostram pessoas com o uniforme do Palmeiras que estavam à beira do gramado falando coisas na direção do jogador são-paulino. O meia-atacante recebeu cartão amarelo.

Lázaro balançou a rede pouco depois, e devolveu a provocação. O que seria o segundo gol do Palmeiras, porém, foi anulado após a arbitragem avaliar que Flaco estava em posição de impedimento e interferiu na jogada.

Luciano foi expulso aos 50 minutos. Ele recebeu o segundo amarelo por falta em Felipe Anderson.

Flaco López deu a vitória ao Alviverde no último lance. Ele marcou o segundo gol do time da casa aos 56 minutos, e aconteceram as primeiras provocações dos gandulas aos são-paulinos — Luciano nem estava mais no campo, expulso.

Ao fim do jogo, houve uma confusão generalizada entre jogadores e membros das comissões técnicas. O conflito começou após dois gandulas provocarem jogadores do São Paulo após o apito final, segundo relatos na súmula. "Provocaram, comemorando na área técnica destinada à equipe visitante, causando assim uma confusão generalizada".

Houve um grande empurra-empurra na entrada do túnel de acesso ao vestiário. Imagens que circulam em redes sociais mostram o que seria um soco do zagueiro Sabino, do São Paulo, em Fernando Gallupo, historiador do Palmeiras.

Claus foi chamado ao VAR para a análise dos atos. O árbitro colocou no documento do jogo que constatou "conduta violenta do jogador José Rafael Vivian, da S.E. Palmeiras, agarrando o pescoço de Rodrigo Nestor, da equipe do São Paulo F.C, com o uso de força excessiva, que revidou com um soco no rosto do seu adversário citado acima. Informo que ambos [os jogadores] expulsos não receberam o cartão vermelho devido ao fato de se dirigirem aos seus respectivos vestiários de forma imediata após o conflito".

A súmula será analisada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e os jogadores podem ser denunciados por agressão física. As imagens da confusão também serão avaliadas pelo STJD.

Os atletas podem ser suspensos por até 12 jogos caso enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Houve vários focos de conflitos entre jogadores e funcionários no campo, após o apito final. Jogadores das duas equipes trocaram empurrões.