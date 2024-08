Endrick irá avaliar situação no Real Madrid e não descarta empréstimo se receber poucos minutos

Recém chegado ao Real Madrid, o atacante Endrick, ex-Palmeiras tem um plano traçado caso não tenha minutos suficientes em sua avaliação e de seu estafe, até dezembro. Com isso, o atleta de 18 anos não descarta um empréstimo no meio da temporada, como revelado pelo jornal AS, da Espanha.

Apesar de o jogador ter em mente um plano B, o objetivo inicial de Endrick é aproveitar a oportunidade e conseguir uma vaga no elenco o mais rápido possível.

Apresentado pelo Real no final de julho, Endrick ainda não entrou em campo em partidas oficiais pelo clube. Apesar do brasileiro ser o único 'nove de origem' do elenco, ele disputa vaga com nomes já consolidados, como Rodrygo, Vinicius Júnior, Bellingham, Brahim Diaz e Kylian Mbappé.

De acordo com o jornal espanhol, o atacante de 18 anos irá avaliar seu progresso em duas oportunidades nesta temporada: no Natal e no verão europeu. Se chegar à conclusão de que um empréstimo for a melhor alternativa para a sequência da sua carreira, optará por tal.

Endrick entrou em campo pelo Real Madrid apenas em amistosos contra Milan e Barcelona, mas passou em branco. O time espanhol perdeu ambos os jogos, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. Já na vitória sobre o Chelsea, ficou apenas no banco.

Nos dois jogos seguintes, os primeiros oficiais da temporada, contra Atalanta e Mallorca, Endrick esteve à disposição, mas não foi utilizado. Diante do time italiano, o Real faturou a Supercopa da Uefa, e na estreia do Campeonato Espanhol, empatou por 1 a 1.

Endrick chegou ao time de Madrid com grande expectativa depois de se destacar no Palmeiras, equipe pela qual conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), dois Campeonatos Paulistas (2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023).

O Real agora se prepara para enfrentar o Valladolid, no Santiago Bernabéu, pela segunda rodada da La Liga. O duelo está marcado para o próximo domingo, às 12 horas (de Brasília).