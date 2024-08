Dinenno valoriza reação, mas vê gosto amargo em empate do Cruzeiro com Vitória

O Cruzeiro aproveitou a superioridade numérica para buscar o empate contra o Vitória após estar perdendo por 2 a 0, pela 23ª rodada do Brasileirão, no Barradão. Dinenno, com dois gols de cabeça, foi o heroi do time mineiro na noite desta segunda-feira.

Mesmo com a reação, valorizada pelo atacante, o empate teve um gosto amargo segundo o jogador argentino.

"Temos certeza que foi um mau primeiro tempo da equipe, mas que nos últimos 20 minutos já estávamos melhores que o nosso rival. Com a vantagem numérica, existia a possibilidade de voltar mais agressivo. Nossa equipe tem muita vontade depois de um jogo muito importante que não conseguimos o resultado que fomos buscar lá (derrota para o Boca Juniors). Era muito importante este jogo", comentou ao Sportv.

"Contente com a reação. A reação eu acho que foi muito legal, muito boa. Um gosto amargo pela criação e vamos com essa mentalidade para jogar quinta um jogo transcendental", finalizou.

Diante do empate, o Cruzeiro deixou o G6 do Brasileirão, com 37 pontos, um a menos que o São Paulo, primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores. Agora, a equipe foca no duelo contra o Boca Juniors, pelas oitavas de finais da Sul-Americana.

O confronto está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília) dessa quinta-feira, no Mineirão. O Cruzeiro perdeu na ida por 1 a 0 e busca reverter a desvantagem para avançar de fase.