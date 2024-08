Decisivo em vitória no Choque-Rei, Flaco López chega a 100 jogos pelo Palmeiras

A tarde do último domingo foi importante para o Palmeiras, que venceu o São Paulo, por 2 a 1, em duelo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Foi mais especial ainda para o atacante Flaco López, herói do jogo, que completou 100 partidas com a camisa do Verdão.

Flaco López balançou a rede duas vezes para garantir a vitória palmeirense. Primeiro, fez aos sete minutos do segundo tempo, e o último marcou, de cabeça, nos acréscimos, no último minuto do jogo. Assim, ele chegou a seu 18° gol na temporada em 45 deles. Além disso, ele soma outras cinco assistências.

Com isso, o argentino se tornou o 12º atleta do atual elenco a atingir a marca. Os demais são Dudu (453), Weverton (380), Marcos Rocha (317), Raphael Veiga (313), Gustavo Gómez (312), Zé Rafael (305), Mayke (292), Rony (269), Gabriel Menino (236), Piquerez (165) e Murilo (143).

Flaco López começou o ano de 2024 em grande estilo e terminou o Campeonato Paulista como artilheiro, com dez gols marcados. Ao longo dos meses, porém, foi oscilando, mas seguiu brigando pela vaga no ataque. Depois da tarde heroica, o argentino não entra em campo no próximo compromisso pelo Brasileirão, já que cumprirá suspensão automática.

Contudo, o camisa 42 estará à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo decisivo pela Libertadores. Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, em jogo de volta das oitavas. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.