Corinthians x RB Bragantino: veja onde assistir ao jogo de volta das oitavas da Sul-Americana

O Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília) nesta terça-feira, no na Neo Química Arena.

Na ida, em Ribeirão Preto, o Timão venceu o Massa Bruta por 2 a 1 com gols de Giovane e Talles Magno. Assim, a equipe de Ramón Díaz precisa de apenas um empate em Itaquera para avançar de fase. Uma derrota pela diferença mínima leva a eliminatória para as penalidades máximas e um triunfo dos visitantes por dois gols ou mais garante classificação para o time de Pedro Caixinha.

O confronto contará com transmissão do SBT, ESPN e Disney+. O torcedor também pode acompanhar pelo lance a lance do site da Gazeta Esportiva.

Como as equipes chegam?

No último final de semana, o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a igualdade de poucas emoções, o Timão deixou a zona de rebaixamento momentaneamente. A equipe está na 16ª posição, com 22 pontos.

Já o RB Bragantino vem de derrota para o Fortaleza por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid. O técnico Pedro Caixinha poupou alguns jogadores pensando no duelo contra o Timão, como Lucas Evangelista e Helinho. Com o revés, o Massa Bruta terminou a rodada na 12ª posição do Brasileiro, com 27 pontos.