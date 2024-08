Corinthians x RB Bragantino: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

Nesta terça-feira, o Corinthians entra em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Na ida, em Ribeirão Preto, o Timão venceu o Massa Bruta por 2 a 1 com gols de Giovane e Talles Magno. Assim, a equipe de Ramón Díaz precisa de apenas um empate em Itaquera para avançar de fase. Uma derrota pela diferença mínima leva a eliminatória para as penalidades máximas e um triunfo dos visitantes por dois gols ou mais de saldo garante classificação para o time de Pedro Caixinha.

Quem passar de fase do duelo paulista encara o vencedor de Fortaleza e Rosário Central nas quartas de final do torneio continental. As equipes empataram por 1 a 1 na ida e se enfrentam na Arena Castelão na noite da próxima quarta-feira.

Apesar da vantagem construída na ida da eliminatória, o Corinthians chega pressionado para o confronto por conta de seu momento no Campeonato Brasileiro.

No último final de semana, o Timão empatou por 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão Com a igualdade de poucas emoções, o Timão deixou a zona de rebaixamento momentaneamente, mas chegou a cinco jogos sem vencer na competição. A equipe está na 16ª posição, com 22 pontos.

Para o duelo pela Sul-Americana, o Corinthians não vai contar com os volantes Alex Santana (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) e Raniele (estiramento na panturrilha direita). Yuri Alberto, em transição após cirurgia de retirada da vesícula biliar, e Romero, que vem sentindo desconforto na parte posterior da coxa, são dúvidas.

Além disso, o Timão tem como baixas certas o lateral esquerdo Diego Palacios, o volante Maycon e o meia Ruan Oliveira, todos em recuperação de lesão grave no joelho.

Já o RB Bragantino vem de derrota para o Fortaleza por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid. O técnico Pedro Caixinha poupou alguns jogadores pensando no duelo contra o Timão, como Lucas Evangelista e Helinho. Com o revés, o Massa Bruta terminou a rodada na 12ª posição do Brasileiro, com 27 pontos.

Para o jogo contra o Corinthians, o Bragantino não deve contar com Eduardo Sasha (suspenso), Cleiton (estiramento na coxa direita), Lucão (lesão na coxa direita), Matheus Fernandes (lesão na coxa esquerda), Juninho Capixaba (lesão no joelho direito), Eric Ramires (lesão na panturrilha esquerda) e Pedro Henrique (lesão na coxa direita).

FICHA TÉCNICA



RB BRAGANTINO X CORINTHIANS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 20 de julho de 2024 (terça-feira)



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Andres Rojas (COL)



Auxiliares: Richard Ortiz (COL) e David Fuentes (COL)



VAR: Mauricio Perez (COL)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, Gustavo Henrique e Cacá; Matheuzinho, Ryan, Charles e Matheus Bidu; Pedro Henrique (Talles Magno), Giovane e Pedro Raul



Técnico: Ramón Díaz

RB BRAGANTINO: Fabricio; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo Santos e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Helinho, Mosquera e Eduardo Sasha



Técnico: Pedro Caixinha