Corinthians vence nova ação e não terá de pagar R$ 2 mi para comissão de VP

O Corinthians conquistou mais uma vitória contra um ex-auxiliar do técnico Vítor Pereira na Justiça. Nesta segunda-feira, a 8ª Vara Regional do Trabalho de São Paulo liberou o clube de pagar R$ 719.399,65 a Luís Miguel Moreira da Silva em direitos trabalhistas.

O que aconteceu

Essa foi a 4ª vitória contra um ex-membro da comissão do treinador português. Além de Luís Miguel, Bruno Moura, Antônio Assunção e Luís Nuno também perderam suas causas trabalhistas contra o clube.

Ao todo, com as vitórias na Justiça, o valor que o Corinthians deixou de desembolsar supera a casa dos R$ 2,1 milhões.

O Timão aguarda apenas a decisão do processo movido por Filipe Almeida, no valor de R$ R$ 822.223,11. A expectativa do departamento jurídico é de que a sentenaça também seja favorável ao Corinthians.

Quando eles saíram do Corinthians, eles decidiram que as verbas diretamente relacionadas ao contrato de trabalho, como FGTS, 13º salário e férias proporcionais seriam discutidas na Justiça do Trabalho do Brasil, e o restante lá na Suíça - aquilo que não for diretamente ligado à Justiça Trabalhista. Leonardo Pantaleão, diretor jurídico do Corinthians, ao UOL

Não é por aí. Quando se elege o foro da Suíça pra discutir as questões do contrato, independe se são questões relativas ao direito do trabalho ou não, tudo que é desse contrato tem que ser discutido lá.

Vítor Pereira ainda move processo contra o Corinthians no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). Em primeira instância, o clube foi condenado a pagar R$ 2,6 milhões, mas recorre da decisão.