Corinthians deve ter trio de ataque contra o Bragantino; veja provável time

O Corinthians finalizou na tarde desta segunda-feira (19) a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No CT Joaquim Grava, o técnico Ramón Díaz comandou o último "ensaio" antes do decisivo duelo pelo torneio continental.

Para o confronto, o Corinthians não vai contar com os volantes Alex Santana (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) e Raniele (estiramento na panturrilha direita). Yuri Alberto, em transição após cirurgia de retirada da vesícula biliar, e Romero, que vem sentindo desconforto na parte posterior da coxa, são dúvidas.

O provável Corinthians que vai enfrentar o Red Bull Bragantino tem: Hugo Souza; Félix Torres, Gustavo Henrique e Cacá; Matheuzinho, Ryan, Charles e Matheus Bidu; Pedro Henrique (Talles Magno), Giovane e Pedro Raul.

Pedro Henrique, Gustavo Henrique e Giovane devem ser as mudanças de Ramón Díaz em relação ao time que empatou com o Fluminense no último sábado (17). Eles devem entrar nas vagas de Talles Magno, Garro e André Ramalho, respectivamente.

Nesta segunda-feira, após trabalho de força na academia e aquecimento no gramado, Ramón Díaz orientou um exercício tático no gramado. Cobranças de pênalti e falta também foram trabalhadas pelo elenco.

O jogo contra o Red Bull Bragantino será nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Na ida, o Timão venceu o Massa Bruta por 2 a 1 e portanto garante classificação para as quartas com simples empate.