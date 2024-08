Corinthians deposita esperança em reforços para superar má fase; entenda o cenário

O Corinthians vive situação complicada na temporada, especialmente no Campeonato Brasileiro, já que luta contra a zona de rebaixamento. Para mudar esse cenário, a comissão técnica deposita esperança na chegada de reforços até o encerramento da janela de transferências, no dia 2 de setembro.

O Corinthians está próximo de anunciar as chegadas do volante José Martínez e do atacante Héctor Hernández. O técnico Ramón Díaz já expôs publicamente a importância de reforçar o meio-campo devido às ausências recentes do plantel, enquanto Héctor chegaria para tentar solucionar a falta de eficiência da equipe no ataque.

Mesmo com a iminente chegada da dupla, o Timão seguirá de olho em oportunidades no mercado da bola. A diretoria e o departamento de scout do clube correm contra o tempo para tapar lacunas no elenco. O foco segue sendo o ataque, mas atletas de setores da defesa e meio-campo seguem sendo analisados.

O Corinthians tem como desejo contratar pelo menos mais um ponta, por exemplo. O clube tentou as contratações de Michael e Gonzalo Plata, mas as tratativas não avançaram por conta de questões financeiras.

Até o momento, o Corinthians acertou as chegadas de Hugo Souza, André Ramalho, Charles, Alex Santana e Talles Magno nesta janela de transferências. Desde que Augusto Melo assumiu a presidência do clube, o Timão contratou 15 jogadores, sendo um goleiro, quatro zagueiros, um lateral direito, um lateral esquerdo, três volantes, dois meias e três atacantes. Hugo, que veio do Goiás, foi contratado pela gestão de Duilio Monteiro Alves.

O Corinthians se encontra na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos em 23 jogos. O próximo compromisso da equipe será na terça-feira, contra o RB Bragantino, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.