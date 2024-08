Confira cinco motivos para se animar com a nova temporada do Campeonato Alemão

A contagem regressiva começou para o início da temporada 2024/25 do Campeonato Alemão. O atual campeão, Bayer Leverkusen, dará o pontapé inicial na próxima sexta-feira. Aqui estão cinco razões para acompanhar a competição:

1) Leverkusen imbatível

O Leverkusen é o time a ser batido após destronar o poderoso Bayern de Munique na última temporada. Eles também conquistaram a Copa da Alemanha, permanecendo invictos em um recorde de 40 jogos nacionais em uma campanha quase perfeita.

O clube manteve a base principal da equipe comandada por Xabi Alonso e a expectativa é que chegue forte na disputa pelo título novamente. Os grandes nomes da temporada passada permaneceram no time, como o lateral esquerdo Alejandro Grimaldo e o meia Florian Wirtz.

2) O Bayern de Kompany

Após a primeira temporada sem troféus desde 2011/12, o Bayern estará na linha de frente dos concorrentes. Com a saída de Thomas Tuchel, o ex-zagueiro do Hamburgo, Manchester City e da seleção belga, Vincent Kompany, assume o comando no banco da Allianz Arena.

O time recordista em títulos também trouxe o defensor japonês Hiroki Ito e renovou com jovens promessas como Josip Stanisic ? campeão com o Leverkusen na temporada passada ? e Arijon Ibrahimovi?, com o objetivo de reconquistar o troféu para Munique.

Os bávaros também contam com o artilheiro Harry Kane, que em sua temporada de estreia ficou a apenas cinco gols de igualar o recorde de 41 tentos de Robert Lewandowski em uma única campanha.

3) O novo Dortmund

Assim como o Bayern, espera-se que o Dortmund melhore seu desempenho na Bundesliga. Apesar de terem ido além de seus grandes rivais do sul ao chegar à final da Liga dos Campeões 2023/24, o Borussia só conseguiu um quinto lugar na liga.

Isso levou o clube a mudar de rumo, com a lenda Nuri Sahin substituindo Edin Terzi? como treinador e com as saídas de Marco Reus e Mats Hummels. Agora, Sahin busca trazer de volta os bons tempos ao Dortmund, depois de ter conquistado o título como jogador no Signal Iduna Park sob o comando de Jurgen Klopp em 2010/11.

4) O retorno do St. Pauli

O St. Pauli foi rebaixado quando Sahin ajudou o Dortmund de Klopp a conquistar o primeiro de seus dois títulos consecutivos da Bundesliga.

Após 13 anos na Bundesliga 2, o time está de volta. O clube retorna à elite como o único representante de Hamburgo, a segunda maior cidade do país, após vencer a segunda divisão sobre seus rivais do Norte, Holstein Kiel.

Fabian Hurzeler se mudou para a Inglaterra para assumir o comando do Brighton. E o novo técnico, Alexander Blessin, assumiu para tentar consolidar o lugar do St. Pauli na primeira divisão.

5) Novidades, gigantes e surpresas

St. Pauli e os recém-chegados Kiel são as grandes novidades a uma divisão que tem algo para todos, desde gigantes como Bayern, Leverkusen, Dortmund e RB Leipzig, até surpresas como o vice-campeão de 2023/24, VfB Stuttgart, e o Heidenheim, que sob o comando de Frank Schmidt fará sua estreia na Bundesliga e nos playoffs da UEFA Europa Conference League.

A elite do futebol alemão conta também com uma alta média de gols por jogo e de público, além de ter diversos talentos emergentes e estrelas consolidadas.