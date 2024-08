Com um a mais, Cruzeiro busca empate contra o Vitória, mas deixa G6 do Brasileirão

Na noite desta segunda-feira, o Cruzeiro buscou o empate contra o Vitória por 2 a 2, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Osvaldo e Alerrando, de bicicleta, fizeram 2 a 0, mas, com um a mais, os mandantes contaram com tentos de Dinenno para deixar tudo igual.

Com o resultado, a Raposa deixou o G6 do Brasileirão e ocupa a sétima posição, com 37 pontos. Já o time de Carpini saiu da zona de rebaixamento e alcançou as 22 unidades, empatado com o Corinthians, primeiro time fora do Z4, com vantagem no número de vitórias (6 a 4).

Agora, o Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors, pela volta das oitavas de finais da Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília) dessa quinta-feira, no Mineirão. A ida terminou em vitória do time argentino por 1 a 0.

Já pelo Brasileirão, a Raposa encara o Internacional, às 19h desse domingo, no Beira-Rio. O Vitória, por sua vez, duela contra o São Paulo na mesma data, às 18h30, no Morumbis.

Os dois gols de cabeça do Dinenno para a Nação Azul vibrar! Bem posicionado e soberano na área, tudo igual no placar! VAMOS! ? SporTV

? #VITxCRU | 2-2 | #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/OGQybuqtwJ ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) August 20, 2024

O jogo

Logo no começo da partida, o Vitória partiu para cima em busca de fazer valer o fator casa. Assim, Cássio fez boas defesas nos chutes de Osvaldo e Alerrando.

Aos 21 minutos, o árbitro marcou pênalti por toque de mão de Lucas Silva, mesmo com Alerrando na sequência da jogada balançando as redes. Osvaldo deslocou Cássio em bela cobrança para fazer 1 a 0 para o Vitória.

Ainda na primeira etapa, os mandantes ampliaram a vantagem, com Alerrando aproveitando o corte mal feito de João Marcelo para emendar uma bicicleta e anotar um golaço. O primeiro tempo do Vitória só não foi perfeito por conta da expulsão de Neris, aos 37 minutos, após fazer falta em Kaio Jorge sendo o último homem.

Em vantagem numérica, o Cruzeiro adotou uma proposta mais ofensiva na etapa final. Lucas Arcanjo era a principal esperança dos mandantes de garantirem o triunfo.

Kaio Jorge e Arthur Gomes em duas oportunidades fizeram o goleiro do Vitória trabalhar. Aos 33 minutos, Dinenno, de cabeça, diminuiu o marcador e botou fogo no confronto.

Empolgado com o gol, o Cruzeiro ficou perto de virar, mas o goleiro fez uma bela defesa em chute de primeira de Matheus Henrique. A Raposa, contudo, chegou ao empate, com o camisa 19 ganhando no alto para fazer o segundo.

Nos acréscimos, o centroavante novamente subiu mais alto que a defesa, mas, dessa vez, parou em Lucas Arcanjo. Apesar da pressão, a Raposa teve que se contentar com o empate.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 2 X 2 CRUZEIRO

Local: Barradão, Salvador (BA)



Data: 19 de agosto de 2024, segunda-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)



Cartão vermelho: Neris (Vitória)



Cartões amarelos: Léo Naldi (Vitória); Matheus Pereira, Villalba e Walace (Cruzeiro)

Gols:



Vitória: Osvaldo, aos 21? do 1ºT; Alerrando, aos 28? do 1ºT



Cruzeiro: Dinenno, aos 33? do 2ºT e aos 38? do 2ºT

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Caio), Ricardo Ryller (Léo Naldi) e Machado (Carlos Eduardo); Matheuzinho, Osvaldo (Zé Hugo) e Alerrandro (Edu)



Técnico: Thiago Carpini

CRUZEIRO: Cássio; Ramiro (Dinenno), João Marcelo, Villalba e Marlon (Kaiki Bruno); Lucas Romero (Walace), Lucas Silva (Matheus Pereira), Matheus Henrique; Barreal (Mateus Vital), Kaio Jorge e Arthur Gomes



Técnico: Fernando Seabra