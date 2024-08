Com Ruan Tressoldi, São Paulo se reapresenta após Choque-Rei de olho na Libertadores

O São Paulo se reapresentou ao CT da Barra Funda nesta segunda-feira (19), um dia após a derrota para o Palmeiras no Choque-Rei, por 2 a 1, e iniciou a preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, diante do Nacional-URU. Anunciado nesta manhã, o zagueiro Ruan Tressoldi treinou pela primeira vez como jogador do Tricolor Paulista.

Tressoldi chegou ao São Paulo por empréstimo junto ao Sassuolo, da Itália. O defensor assinou com o Tricolor até junho de 2025 e pode ser contratado em definitivo em caso de cumprimento de metas. Ruan reforçará a equipe no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores — em caso de classificação às quartas de final.

Como de costume, os atletas que atuaram por mais tempo contra o Palmeiras realizaram atividades regenerativas, com exercícios de mobilidade, flexibilidade e atividades na piscina.

Semana de Libertadores!



O elenco se reapresentou na manhã desta segunda-feira e deu início aos trabalhos para o jogo de volta contra o Nacional-URU.



Fellipe Lucena / São Paulo FC pic.twitter.com/glaUFQ4Ny4 -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 19, 2024

O técnico Luis Zubeldía e sua comissão passaram ao restante do elenco circuito de mobilidade com aceleração, além de exercício de posse de bola complementado com exercícios de potência aeróbica.

Após empate sem gols na ida, o São Paulo precisa vencer o Nacional para avançar às quartas de final da Libertadores. O duelo acontece nesta quinta-feira (22), no MorumBIS, às 19h (de Brasília).

O elenco volta às atividades nesta terça, novamente no CT da Barra Funda, para o penúltimo treino antes do confronto.

Problemas por lesão

O Choque-Rei rendeu problemas para o São Paulo. O clube atualizou nesta segunda a situação de Patrick, Ferreirinha e Moreira. O lateral esquerdo teve diagnosticada uma fratura na clavícula direita, após se chocar com Estêvão no segundo tempo do clássico. O defensor saiu de ambulância do campo, passou por uma bateria de exames neurológicos e segue internado no Hospital Albert Einstein. O jovem de 21 anos deve receber alta ainda nesta segunda.

Já Ferreirinha e Moreira também tiveram lesões diagnosticadas. Substituído no início do jogo, o atacante realizou exame e teve constatada uma lesão do tendão do quadríceps da perna esquerda. O lateral direito, por sua vez, sentiu dores após a partida e, depois de avaliação, foi confirmada contusão muscular na região posterior da coxa esquerda. O São Paulo não informou o prazo de retorno, mas sabe-se que o atacante deve ficar fora entre oito e 12 semanas.