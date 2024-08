Com primeiro tempo movimentado, Atlético de Madrid e Villarreal empatam em estreia do Campeonato Espanhol

Nesta segunda-feira, o Atlético de Madrid e o Villarreal empataram em 2 a 2, no estádio El Madrigal, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. Os gols da equipe mandante foram anotados por Arnaut Danjuma e Koke (contra). Enquanto os tentos do time visitante foram marcados por Marcos Llorente e Alexander Sorloth.

Termina en empate el partido en Villarreal. pic.twitter.com/DxTPF8VOM8 ? Atlético de Madrid (@Atleti) August 19, 2024

Com o resultado, ambas as equipes somaram seus primeiros pontos e ocupam a quinta e a sexta colocação, por conta do número de gols feitos.

O Atlético de Madrid retorna a campo no próximo domingo, às 16h30 (de Brasília), contra o Girona, no Estádio Cívitas Metropolitano, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Já o Villarreal enfrenta o Sevilla, na sexta-feira (23), no mesmo horário, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

O jogo começou movimentado e o Atlético de Madrid tinha mais posse de bola. Porém, foi o Villarreal quem abriu o placar, aos 18 minutos do primeiro tempo. O goleiro Diego Conde acertou um ótimo lançamento para o atacante Arnaut Danjuma, que venceu na corrida, driblou o zagueiro Witsel e finalizou no cantinho para balançar as redes.

Logo em seguida, no primeiro ataque depois do gol sofrido, os colchoneros chegaram ao empate. Aos 19 minutos, Llorente aproveitou boa troca de passes, avançou livre pela direita e finalizou forte no alto para marcar.

Aos 36 minutos, o Villarreal ficou à frente novamente. Alejandro Baena falhou na cobrança de escanteio, a bola voltou e ele cruzou na área, a defesa do Atlético de Madrid se atrapalhou e Koke tocou contra o próprio gol.

Já nos acréscimos da etapa inicial, aos 49 minutos, o Atlético de Madrid deixou tudo igual no placar. Pablo Barrios acertou um ótimo cruzamento pela direita para Sorloth, que cabeceou baixo para anotar o segundo gol da equipe.

No segundo tempo, as equipes diminuíram o ritmo da primeira etapa e não marcaram mais gols. O Atlético de Madrid se mantinha mais com a bola e o Villarreal tentava aproveitar os contra-ataques, mas ambos os clubes não tiveram sucesso e o jogo terminou empatado.