Atlético-MG x San Lorenzo: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Libertadores

O Atlético-MG busca uma vaga nas quartas de final da Libertadores nesta terça-feira. Os mineiros encaram o San Lorenzo às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, com transmissão do Paramount+.

O confronto está aberto após o empate por 1 a 1 no duelo de ida, em Buenos Aires. Por isso, quem vencer avança na competição.

O técnico Gabriel Milito poupou quase todos os titulares no empate contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG vê na Libertadores sua prioridade na temporada.

Para este jogo, Milito pode ter o retorno do atacante Hulk, que se recupera de lesão. No entanto, a presença do jogador ainda é uma dúvida.

A chave mudou e o foco é total na partida de amanhã, pela @LibertadoresBR! ?? Decisão! ??? pic.twitter.com/SMrduyGYt1 ? Atlético (@Atletico) August 19, 2024

Já o San Lorenzo tenta surpreender os mineiros para conquistar a classificação para a próxima fase.

Quem avançar terá pela frente o vencedor do duelo entre Fluminense e Grêmio, que também jogam nesta terça-feira.

? Lista de convocados para enfrentar a Atlético Mineiro. pic.twitter.com/ZMq9Rrfy4B ? San Lorenzo (@SanLorenzo) August 19, 2024

FICHA TÉCNICA:



ATLÉTICO-MG X SAN LORENZO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 20 de agosto de 2024, terça-feira



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe González (CHI)



Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)



VAR: José Cabrero (CHI)

ATLÉTICO-MG: Éverson; Saravia, Battaglia e Junior Alonso; Otávio, Fausto Vera, Zaracho (Deyverson), Gustavo Scarpa e Guilherme Arana; Paulinho e Bernard



Técnico: Gabriel Milito

SAN LORENZO: Altamirano; Arias, Romaña (Luján), Campi e Báez; Tripichio, Irala e Remedi; Reali, Leguizamón e Cuello



Técnico: Leandro Romagnoli