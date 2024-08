Após vitória em Choque-Rei, Palmeiras vira a chave e encara Botafogo em jogo decisivo na Libertadores

O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1 na tarde do último domingo, no Allianz Parque, em duelo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira, porém, não terá tanto tempo para comemorar o triunfo no clássico e já passa a pensar no duelo decisivo da Libertadores que tem pela frente.

Na quarta-feira, o Palmeiras volta ao Allianz Parque para enfrentar o Botafogo, em duelo de volta das oitavas de final da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília). O Verdão precisa reverter a desvantagem de 2 a 1 sofrida no primeiro jogo, no Nilton Santos.

Do lado de lá, a equipe carioca também vem confiante. O Glorioso bateu o rival Flamengo, por 4 a 1, no Nilton Santos. Assim, retomou a liderança do Brasileirão, com 46 pontos conquistados. O Verdão fica na terceira posição, com 41 pontos.

O Palmeiras já inicia a preparação para o duelo contra o Botafogo nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. Para o duelo contra o Glorioso, o Verdão conta com Richard Ríos, que cumpriu suspensão no primeiro jogo. As baixas devem ser apenas Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (dores na panturrilha direita) e Dudu (recondicionamento físico).

Para avançar às quartas da Libertadores, o Verdão também contará com seu bom retrospecto nas oitavas de final. Nas últimas seis edições do torneio continental, o Alviverde avançou em todas, isolando-se como recordista brasileiro de quartas de finais seguidas.