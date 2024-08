Alerrandro vê gol de bicicleta como mais bonito da carreira: "Contra o Cássio fica mais especial"

Nesta segunda-feira, o atacante Alerrandro viveu uma noite especial ao anotar um golaço de bicicleta no empate entre Vitória e Cruzeiro, por 2 a 2, pela 23ª rodada do Brasileirão, no Barradão.

O jogador acredita que foi o tento mais bonito da carreira e ainda destacou que na meta estava o Cássio, um dos principais goleiros do futebol brasileiro nos últimos anos.

"Eu não vi ainda o gol, mas acredito que esse é o mais bonito. Fico feliz pelo gol, mas feliz ainda pelo resultado contra uma grande equipe, jogar 70 minutos com um a menos não é fácil. Comemorar esse gol que eu trabalhei muito", disse ao Sportv.

"Fiz alguns nos treinos e a rapaziada falou: 'Ah, achei que você ia fazer só em treino'. Graças a Deus fiz no jogo também", acrescentou. Contra o Cássio fica mais especial, com todo respeito ao tamanho do goleiro que é o Cássio", finalizou.

Fim de jogo. Em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão, o Vitória empatou com o Cruzeiro pelo placar de 2 a 2. Os gols do rubro-negro foram marcados por Osvaldo e Alerrandro. A próxima partida será no domingo (25), contra o São Paulo. ?: Victor Ferreira/EC Vitória... pic.twitter.com/A1TL48RBe3 ? EC Vitória (@ECVitoria) August 20, 2024

Com a expulsão de Neris, ainda no primeiro tempo, o técnico Tiago Carpini sacou Alerrandro para a entrada do zagueiro Edu. O jogador vê a alteração com naturalidade.

"É difícil ter uma expulsão assim no começo do jogo, o centroavante é o que sobra, que sempre sai, mas feliz pelo gol, o mais importante foi o resultado", concluiu.

Com o empate, o Vitória deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão, com 22 pontos, mesma pontuação do Corinthians, mas com vantagem no número de triunfos (6 a 4). Na próxima rodada, a equipe encara o São Paulo, às 18h30 desse domingo, no Morumbis.