UFC ganhou fama no Brasil com 'aposta' de Silvio Santos; relembre o caso

Antes de se popularizar na última década com investimento pesado da Globo, o UFC (Ultimate Fighting Championship) foi alvo de cobertura de outra grande emissora aberta: o SBT de Silvio Santos. O apresentador morreu neste sábado (17) aos 93 anos.

Como assim?

Em 2002, a emissora paulista exibiu o UFC 37.5, que teve Vitor Belfort entre as estrelas — o brasileiro protagonizou o embate principal do evento com o norte-americano Chuck Liddell.

O lutador vinha de lesão e costurou uma proposta com Silvio Santos. O acordo envolvia participação na "Casa dos Artistas", reality do SBT, em troca de uma transmissão. Joana Prado, atual esposa do atleta, também estava confinada no programa.

Liddell não tinha um nome na época. Como Silvio Santos sabia que eu tinha um caso com a Joana e queria criar um casal naquela segunda temporada da Casa dos Artistas, ele me fez um proposta financeira muito melhor para participar do reality. Se eu aceitasse, ele transmitiria minha luta ao vivo no SBT Vitor Belfort, em entrevista reproduzida pelo site Sherdog

Na vida pessoal, Belfort vivia um momento de "idas e vindas" com Joana, que na época havia posado para a Playboy. Os dois se reconciliaram justamente no reality — alavancando o interesse do público pelo programa.

Em junho, o SBT manteve a aposta e transmitiu o embate dos meio-pesados, que acabou com vitória de Liddell por decisão unânime. Os brasileiros Rodrigo Ruas e João Marcos Pierni também participaram de lutas no card.

O brasileiro faturou US$ 10 mil (cerca de R$ 29 mil na época) pela luta. "Meu patrocinador garantiu o valor como cota de patrocínio para a transmissão. Mesmo sabendo que não poderia estar na minha melhor forma, eu estava ciente do que aquilo significava para o esporte no Brasil, então aceitei", relembrou Belfort.

Veja parte da luta