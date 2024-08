Tite pede bom senso em discussão com jornalista e explica mudanças no Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após demorar mais de uma hora para chegar à entrevista coletiva, o técnico Tite discutiu com um jornalista, pediu bom senso e explicou as substituições que fez na derrota do Flamengo para o Botafogo. Matheus Bachi, filho e auxiliar dele, também respondeu a mesma pergunta. Os dois foram questionados sobre a parte física do time. Ele ainda admitiu: o clube não pode levar quatro gols em uma só partida.

Vou responder para ti, porque se for colocar toda a torcida do Flamengo, daqui a pouco você será porta-voz de todos e me parece um pouco demais. Vai colocar da maioria e de novo... Não tem os 40 milhões que vão te falar o que é. Os aspectos físicos são levados em consideração, mas é conjunto todo. Inclusive o tático, é o conjunto da obra que precisa recuperar, melhorar. Só me ouve agora. Fizeste uma pergunta, seja educado e entenda o outro lado para que democraticamente o torcedor veja. Ouça um pouco, seja educado, fez a pergunta, estou respondendo. Entendo o torcedor porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que tenha compreensão. Se não fica "ganhou? Ah, que beleza". E futebol não é assim. Há relação de saúde. Vou trazer mais um dado, quando vencemos quarta coloquei isso. Ouçam e vejam a entrevista do Ancelotti. Ele disse que está programando férias no meio de temporada porque é impossível o calendário. Não é desculpa, estamos chateados, perdemos, não podia tomar quatro, é um clássico, dói, estamos tristes. Mas um pouco de bom senso. Para ti diretamente Tite

É uma sequência, não só o último jogo. Tanto nós quanto o Botafogo, que não está mais na Copa do Brasil. Eles jogaram, mas na quarta à noite, nós jogamos quinta à noite. Acabou 0h30, não tivemos a noite de sono. Quando falamos em cuidar da saúde dos atletas, perdemos quatro jogadores nos últimos dois jogos. Quando falamos de sequência e de cuidar da saúde, estamos mostrando o porquê. Depois tem que analisar as trocas e o que o Botafogo fez em cada jogo. Muito fácil falar que o Botafogo correu mais que o Flamengo hoje. Olha o inteiro. Os atletas se entregaram para caramba. É um contexto inteiro, acho injusto comparar um exemplo por uma circunstância por causa de um jogo com o calendário inteiro. Vários treinadores estão falando. Encontra qualquer competição que as pessoas vão fazer tantos jogos e pede desempenho dos atletas sem lesão Matheus Bachi, auxiliar de Tite

O que mais ele falou?

Victor Hugo: "Antes da resposta, quero parabenizar o Botafogo pelo grande jogo. Manteve nível de atuação regular, sempre um alto nível. No futebol temos de saber olhar para o outro lado e reconhecer. Mesmo tendo a dor da derrota. O Flamengo não pode tomar quatro gols, mas temos de considerar fatores importantes. É pontual e não é do meu perfil, quando a equipe perde é pelo contexto e conjunto. Se ele tivesse entrado bem, era diferente. O conjunto no segundo tempo foi se desmanchando em termos físicos. Foi caindo, a intensidade do Botafogo permaneceu. Porque tem qualidade, verticalidade, estrutura física e um dia a mais de recuperação."

Substituições: "Tínhamos que jogar dois jogos em um só, esse e o de quinta. Se deixo o Gerson e estoura, complica. Nós planejamos isso."

Tem prioridade para as Copas? "Um fato, sim, mas dar importância às Copas, não. Foi inevitável. Contra o São Paulo era inevitável para que a equipe preservasse a saúde e a performance na sequência. Hoje não dava, não tinha condição."

Mercado: "Temos de responder da parte técnica, tática. Sobre coordenação dos momentos, por que perdeu de 4 a 1, análise dos jogos, por que o padrão de um tempo não foi para outro. Tem toda uma direção trabalhando com isso e temos de ter a capacidade de fazer a equipe jogar. Não vou fugir da responsabilidade. Um grande legado que vi do Silvio Santos era o que ele falava de bom senso. Bom senso quando se ganha é fácil, tem que ter em todos os momentos"