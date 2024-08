Seleção Brasileira feminina de basquete estreia nesta segunda contra Filipinas no Qualificatório Mundial

A Seleção Brasileira feminina de basquete inicia nesta segunda-feira o ciclo rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O primeiro desafio será o Qualificatório Pré-Mundial, que ocorre em Kigali, Ruanda. Embora a equipe não esteja completa devido ao calendário, o time contará com jovens promissoras e jogadoras experientes. O Brasil enfrenta Filipinas às 9h (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da FIBA.

Esta nova competição da FIBA contará com a participação de 16 seleções, que irão competir pelo título, o qual garante uma vaga no qualificatório para o torneio que será realizado na Alemanha, no segundo semestre de 2026.

Além das Filipinas, o Brasil está no mesmo grupo que Hungria e Senegal. Se terminar entre os dois primeiros colocados da chave, o Brasil avançará para as semifinais, onde poderá enfrentar adversários do grupo que inclui Ruanda, Argentina, Líbano e Reino Unido. Somente o campeão do torneio garantirá a vaga no Pré-Mundial. No entanto, as equipes que não se classificarem agora terão outra chance através das copas continentais em 2025.

Os Pré-Mundiais de Basquete Feminino da FIBA de 2026 contarão com 24 equipes, incluindo os vencedores dos torneios de pré-qualificação no México e em Ruanda, além de 22 times definidos pelos resultados nas Copas Continentais Femininas da FIBA de 2025, como a AmeriCupW 2025.

Um total de 16 países, incluindo a anfitriã Alemanha, se classificarão para a Copa do Mundo de Basquete Feminino da FIBA, que terá um número ampliado de participantes.

Essa expansão visa aumentar a inclusão e a competitividade no basquete feminino, oferecendo mais oportunidades para as seleções nacionais. Este ano, 28 equipes participarão de competições globais, com 32 seleções competindo na Copa do Mundo de 2026, em um formato diferente, mas alinhado aos números do Mundial masculino.