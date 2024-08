'São Paulo está abrindo mão do Campeonato Brasileiro', critica Renan

Ex-jogador do São Paulo, Renan criticou no Fim de Papo a escalação na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Para ele, Luis Zubeldía deixa claro que o campeonato não é uma prioridade ao poupar os melhores jogadores para a Libertadores. "O São Paulo está abrindo mão do Brasileiro", disse Renan.

'São Paulo já está fazendo isso há algumas rodadas': "Tem que ir com o que tem de melhor. O São Paulo já está fazendo isso há algumas rodadas: fez contra o Fortaleza fora, perdeu; fez contra o Atlético-GO, acabou ganhando por 1 a 0; e fez hoje de novo. Então, o São Paulo do Zubeldía está dando um recado para o Brasil inteiro: campeonato brasileiro não é a minha prioridade, são as copas.

'São Paulo está abrindo mão do Campeonato Brasileiro': "Com relação à estratégia, o São Paulo está abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Para conseguir vaga na Libertadores do ano que vem, é pelas copas e somente com títulos, aí se você não ganha um título, não consegue a vaga direta, mas abrindo mão do Campeonato Brasileiro como o São Paulo está fazendo complica, muda tudo. Muda a estratégia financeira e todo seu planejamento é modificado quando você não tem uma Libertadores".

