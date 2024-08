Rossi aponta desgaste físico do Flamengo na derrota contra Botafogo pelo Brasileirão

O Flamengo sofreu um duro golpe no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Rubro-Negro não fez frente ao Botafogo, especialmente no segundo tempo, e perdeu por 4 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. O goleiro Rossi apontou o desgaste físico do time.

"Pude pegar um pênalti, mas depois não deu para sustentar tanto. Eles tiveram um dia a mais de descanso, jogaram na quarta, e a gente jogou na quinta. A gente não teve 72 horas depois do último jogo. Então eu acho que no segundo tempo, nos últimos 30 minutos, a gente sofreu de um jeito que estava mais cansado do que eles. Agora é olhar para a frente. Temos um jogo a menos e ainda podemos recuperar os pontos perdidos hoje (domingo). Faltam muitos jogos. A gente tem de seguir pensando na frente, temos uma final quinta-feira na Bolívia, a gente tem de seguir pensando sempre positivamente", declarou Rossi.

Embora tenha levado quatro gols, Rossi evitou uma goleada pior. O goleiro pegou um pênalti, cobrado por Almada, quando o placar estava 2 a 1. Depois, fez defesas importantes. Contudo, na reta final, foi vazado mais duas vezes.

O Flamengo foi praticamente atropelado no segundo tempo, em que o Botafogo dominou o jogo e acumulou chances criadas. Na primeira etapa, o Fla conseguiu equilibrar o duelo, mas já sendo inferior fisicamente ao rival.

A derrota deste domingo põe pressão no Flamengo no Brasileiro (são três jogos sem ganhar pelo torneio) e também para a Copa Libertadores. Na quinta-feira, o Fla decide vaga para as quartas de final contra o Bolívar, na Bolívia.

"A gente sabe que representa um clube muito grande, como o Flamengo, o maior do Brasil. Então a gente sabe que hoje perdemos um clássico e quinta temos uma final. Amanhã (segunda-feira) é começar a pensar no jogo da quinta, preparar da melhor maneira, descansar, que vai ser um jogo duro, na altitude. A gente tem de seguir melhorando, temos coisas para melhorar sempre, mas sempre seguir para a frente, porque é o que esse escudo pede", finalizou Rossi.

Como ganhou o jogo de ida das oitavas de final por 2 a 0, no Maracanã, o Fla pode até perder por um gol de diferença na altitude que se classifica. O duelo com o Bolívar será nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília).