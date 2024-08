Roma empata com Cagliari, e Lazio vence Venezia pela abertura do Campeonato Italiano

Na abertura do Campeonato Italiano 2024/2025, a Roma empatou com o Cagliari por 0 a 0 na Sardegna Arena, neste domingo. Já a rival Lazio fez sua parte e bateu o Venezia por 3 a 1 no Estádio Olímpico.

Como visitante, a Roma teve maior posse de bola e finalizou mais ao gol, mas não foi eficiente para desbloquear a defesa adversária.

Já a Lazio não teve grandes problemas para bater o Venezia no Estádio Olímpico. Andersen abriu o placar para os visitantes, enquanto Castellanos, Zaccagni e Altare (contra) marcaram para o time da capital.

Com o triunfo, a Lazio subiu para a 2ª colocação do Calcio, com os mesmos três pontos que o líder Verona. A Roma, com apenas uma unidade, se encontra na 13ª colocação.

Na 2ªrodada do Italiano, a Roma recebe o Empoli no próximo domingo, às 15h45 (de Brasília). Já a Lazio visita a Udinese, um dia antes, às 13h30.

Veja outros resultados da abertura do Campeonato Italiano:

Bologna 1 x 1 Udinese



Verona 3 x 0 Napoli



Cagliari 0 x 0 Roma



Lazio 3 x 1 Venezia