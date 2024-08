Retrospecto entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque tem sido equilibrado nos últimos cinco anos

Na tarde deste domingo, o Allianz Parque será palco de um dos maiores clássicos paulistas. Palmeiras e São Paulo se encontram em mais um Choque-Rei a partir das 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Esta será a quarta vez que Palmeiras e São Paulo medirão forças nesta temporada - a primeira dentro do estádio palmeirense. O confronto é direto pelo G4 da Série A, uma vez que os times possuem a mesma pontuação e estão colados na tabela.

E se muitas vezes o retrospecto recente entre as equipes indica um provável vencedor do duelo, não é este o caso no Choque-Rei. Isso porque os resultados dos duelos no Allianz nos últimos cinco anos trazem bastante equilíbrio.

Desde 2019, Palmeiras e São Paulo mediram forças dentro dos domínios alviverdes em 14 ocasiões. Neste recorte, o Verdão saiu vitorioso cinco vezes. Também foram cinco empates e quatro triunfos do Tricolor paulista.

Em edições do Brasileirão, os times se enfrentaram no Allianz Parque cinco vezes de lá para cá. Os resultados também mostram certo equilíbrio, com duas vitórias do São Paulo, duas do Palmeiras e um único empate.

Ao longo dos últimos cinco anos, alguns embates entre Verdão e Tricolor se destacaram, seja por placares elásticos mais distantes do usual ou por confrontos que reservaram menos emoções.

Uma vitória marcante para a torcida são-paulina aconteceu em 2019. Após empate sem gols no tempo normal, o São Paulo venceu o Palmeiras por 5 a 4 nos pênaltis e eliminou o rival em pleno Allianz, avançando à final do Paulistão daquele ano.

Outro triunfo importante do Tricolor foi no ano de 2020. Em outubro, o time comandado à época por Fernando Diniz superou o clube palestrino por 2 a 0, fora de casa, graças a gols de Reinaldo e Vitor Bueno.

Já do lado palmeirense, duas goleadas chamam a atenção. A primeira delas em abril de 2022, quando na final do Paulistão, o Palmeiras de Abel Ferreira goleou o adversário por 4 a 0 no jogo de volta, dentro de seus domínios, e levou mais um troféu do Estadual. Danilo, Zé Rafael e Veiga marcaram para os donos da casa.

A mais recente goleada aconteceu no último duelo entre as equipes no Allianz Parque. Pela 29ª rodada da Série A, o Verdão atropelou o Tricolor por 5 a 0. Breno Lopes (2x), Piquerez (2x) e Marcos Rocha balançaram a rede para a equipe mandante.

Resta saber, agora, se Palmeiras e São Paulo farão mais um confronto equilibrado no Allianz Parque. Abel Ferreira e Luis Zubeldía vivem um dilema sobre escalarem ou pouparem seus titulares, uma vez que ambos os clubes possuem duelos decisivos pela Libertadores após o clássico.