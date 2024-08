Rato reprova conduta de rivais e prevê 'climão' no condomínio: "Todo mundo mora aqui perto"

Wellington Rato reprovou a conduta de alguns jogadores do Palmeiras após a derrota do São Paulo no Choque-Rei deste domingo, por 2 a 1, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois do apito final, uma grande confusão se formou ainda no gramado devido a algumas provocações por parte dos palmeirenses. Wellington Rato, entretanto, não concordou com o tipo de comemoração feita por alguns de seus rivais, prevendo um clima constrangedor nos próximos dias no condomínio em que muitos atletas são-paulinos e palmeirenses residem.

"Todo mundo mora aqui perto, se vê no dia a dia. Tem uns que querem fazer uma graça porque estão jogando na casa deles, querem fazer uma graça para a torcida. Aí no outro dia se encontra no prédio e aí? Aí pode gerar uma confusão maior. Tem que saber ganhar, saber aproveitar a vitória, mas não faltar com respeito ao adversário", disse Wellington Rato ao Premiere.

Questionado sobre quem seriam os principais responsáveis pela confusão no gramado e também no túnel que dá acesso aos vestiários, Rato preferiu não se estender.

"Um monte aí", respondeu, sem entrar em detalhes.

Os ânimos, de fato, estavam à flor da pele após o apito final. Isso porque o Palmeiras marcou o gol da vitória no último lance da partida, graças a uma falha grotesca do goleiro Rafael, que saiu do gol na intenção de socar a bola, mas não a alcançou.

Para Wellington Rato, no entanto, a falha individual do goleiro, que até pouco tempo atrás estava defendendo a Seleção Brasileira na Copa América, não influenciará no duelo decisivo que o São Paulo terá na próxima quinta-feira, contra o Nacional, do Uruguai, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

"[A falha do Rafael não tem] Nenhum [efeito]. Aconteceu aqui hoje, já foi. É trabalhar para que não aconteça de novo", concluiu.