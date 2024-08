'Querem fazer graça': Rato critica palmeirenses e vê falta de respeito

Wellington Rato criticou a briga entre jogadores do Palmeiras e São Paulo no clássico deste domingo (18), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Houve uma treta após o apito final. O Palmeiras venceu por 2 a 1, com gol no último minuto de Flaco López.

Rato contestou a confusão e lembrou que todos moram perto e vão se ver na sequência.

O são-paulino também disse que a "graça" palmeirense só ocorre no Allianz Parque.