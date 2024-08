Rafael falha no fim do clássico e fica com nota baixa no São Paulo

O goleiro Rafael falhou no fim do jogo e foi destaque negativo do São Paulo na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, de acordo com a avaliação do site especializado Footstats.

No último lance, Rafael "caçou borboleta" e viu Flaco López marcar o gol da vitória palmeirense. O goleiro do São Paulo já havia falhado no gol anulado de Lázaro. A nota Footstats do Rafael só ficou acima do zagueiro Alan Franco.

As notas do São Paulo:

Rafael: 4,6

João Moreira: 4,7

[Lucas Moura]: 5,3

Arboleda: 5,4

Sabino: 5,7

Ferraresi: 6,8

Bobadilla: 5,3

Rodrigo Nestor: 5,2

[Luiz Gustavo]: 5,1

Wellington Rato: 6,1

Michel Araújo: 5,3

[Luciano]: 6,3

Ferreira: 5,3

[Patryck]: 4,9

[Alan Franco]: 4,5

André Silva: 5,8

[Calleri]: 5,4