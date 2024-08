Pouco eficiente, Internacional perde para o lanterna Atlético-GO pelo Brasileiro

O Internacional pecou na eficiência e perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO na tarde deste domingo, no Estádio Antônio Accioly, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o lanterna Dragão voltou a vencer na liga nacional depois de 13 jogos de jejum.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio em Goiânia. As equipes dividiram a posse de bola e criaram chances para inaugurar o marcador, mas não foram eficientes. O Atlético-GO teve problemas com a parte física do time, já que o zagueiro Pedro Henrique e o atacante Derek Freitas deixaram o gramado lesionados.

Já na segunda etapa, o Atlético-GO aproveitou vacilo da defesa colorada e abriu o placar aos 23 minutos, com o atacante Jan Hurtado. O volante Thiago Maia errou passe na saída de bola e o centroavante do Dragão não perdoou, com chute forte para não dar chance ao goleiro Rochet.

Com o revés, o Inter estaciona na 12ª colocação, com 25 pontos e quatro jogos a menos. Já o Atlético-GO segue na lanterna com 15 unidades.

Pelo Brasileirão, o Internacional volta a entrar no próximo domingo, contra o Cruzeiro, no Beira-Rio. Já o Atlético-GO recebe o Juventude, um dia antes.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-GO 1 X 0 INTERNACIONAL

Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)



Data: 18 de agosto de 2024, domingo



Hora: 16h (de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza-SP



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)



VAR: Rodrigo Nunes De Sá (RJ)



Cartões amarelos: Maguinho e Gonzalo Freitas (Atlético-GO)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Jan Hurtado, aos 23 do 2ºT (Atlético-GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho (Rafael Haller), Adriano Martins, Pedro Henrique (Luiz Felipe) e Alejo Cruz; Rhaldney (Shaylon), Gonzalo Freitas e Joel Campbell (Jorginho); Janderson, Luiz Fernando e Derek Freitas (Hurtado)



Técnico: Umberto Louzer

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes (Rômulo), Gabriel Mercado, Agustín Rogel e Bernabei; Bruno Henrique (Fernando), Thiago Maia (Gustavo Prado) e Gabriel Carvalho (Ricardo Mathias); Bruno Tabata, Wesley e Valencia (Alario)



Técnico: Roger Machado