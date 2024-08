Jogador do São Paulo deixa clássico de ambulância após queda; imagem forte

O lateral Patryck Lanza, do São Paulo, deixou o Allianz Parque de ambulância após sofrer queda feia no clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Atenção para imagens fortes no vídeo.

O que aconteceu

O lateral esquerdo subiu para cabecear a bola, mas bateu a cabeça no chão ao cair. O lance ocorreu aos 16 minutos do segundo tempo.

A queda ocorreu após contato de jogo. Patryck foi tocado enquanto estava no ar na disputa por bola com Estêvão e acabou perdendo o equilíbrio, caindo de mau jeito.

Ambulância retirou Patryck Lanza do Allianz Parque no jogo entre Palmeiras e São Paulo, pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Jogadores do São Paulo rapidamente chamaram atendimento médico, e a ambulância entrou em campo. Ele saiu imobilizado e sob aplausos dos jogadores dos dois times e da torcida no Allianz.

Consciente e com quadro estável, o atleta passará a noite internado no Hospital Albert Einstein para observação, seguindo protocolo médico e assistido por profissionais do São Paulo posicionamento oficial do SPFC

Substituição ocorreu segundo o protocolo de concussão e, portanto, não contou como uma troca da equipe. Em seu lugar entrou Alan Franco. O Tricolor já havia feito três substituições, mas pôde fazer as duas restantes.

O jogo ficou paralisado por seis minutos até ser retomado. O jogador foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein do Morumbi, de acordo com a transmissão da TV Globo.

Foi o segundo jogador do São Paulo a sair machucado na partida. No primeiro tempo, Ferreira sentiu a coxa e foi substituído ainda no início — justamente por Patryck.