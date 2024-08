Patryck cai desacordado, deixa Allianz Parque de ambulância e é levado ao hospital

O lateral esquerdo Patryck, do São Paulo, protagonizou uma cena preocupante neste domingo, durante o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O jovem acabou batendo a cabeça no chão após disputar a bola pelo alto e caiu desacordado.

Prontamente a ambulância entrou no gramado para socorrer o jogador são-paulino, que recuperou a consciência e foi encaminhado diretamente ao hospital Albert Einstein para ser examinado melhor.

Logo após o choque, alguns companheiros de Patryck sinalizaram ao banco de reservas para que os médicos chegassem rapidamente e, ao mesmo tempo, pediram a entrada da ambulância depois de se certificarem que o jovem lateral esquerdo estava inconsciente.

Vale lembrar que Patryck havia entrado no jogo logo nos primeiros minutos após Ferreirinha sentir um incômodo na região lateral da coxa esquerda. O jovem assumiu a lateral esquerda, enquanto Michel Araújo foi adiantado para atuar no setor ofensivo.

Patryck é considerado substituto direto de Welington na lateral esquerda do São Paulo, mas neste domingo o técnico Luis Zubeldía optou por improvisar Michel Araújo no setor, uma vez que estava atuando com três zagueiros e poderia utilizar um atleta mais ofensivo para exercer a função de ala.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Nacional, do Uruguai, pela Copa Libertadores. Resta saber se Patryck reunirá condições de jogo para ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía.