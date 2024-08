Palmeiras empata com XV de Jaú em estreia na tarceira fase do Campeonato Paulista sub-20

Neste domingo, o Palmeiras empatou com o XV de Jaú em 1 a 1, no Estádio Zezinho Magalhães, em Santo André, pela primeira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista sub-20. Erick Belé anotou o gol dos visitantes e Marquinhos marcou para os mandantes.

Com o resultado, ambas as equipes somaram seus primeiros pontos no grupo 23. Além deles, Botafogo-SP e Novorizontino, que se enfrentam nesta terça-feira, completam a chave.

Só uma derrota em 28 jogos, recorde de público no Palestra Italia e último título de Ademir da Guia. Uma conquista que sempre estará na #MemóriaAlviverde: há 48 anos, o @Paulistao de 1976 era nosso! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/QC2i21vBqO ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 18, 2024

Na segunda rodada da terceira fase do Campeonato Paulista sub-20, o Palmeiras duela com o Botafogo-SP, no próximo sábado, às 15h (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Antes disso, o Alviverde entra em campo pelo Campeonato Brasileiro sub-20. Na última rodada da primeira fase, o Palmeiras recebe o Cruzeiro, na quarta-feira (21), às 15h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

Os gols

O XV de Jaú foi quem abriu o placar, aos 38 do primeiro tempo, Marquinhos fez de pênalti. Aos 12 minutos da etapa final, o Palmeiras chegou ao empate. Daniel fez uma grande jogada pela esquerda e cruzou para Erick Belé, que completou para o gol.