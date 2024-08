Menino de 11 anos morre ao ser esfaqueado durante partida de futebol

Uma criança de 11 anos morreu, na manhã deste domingo (18), ao ser esfaqueada durante uma partida de futebol. O ato ocorreu na província de Toledo, na Espanha.

O que aconteceu

O menino disputava um jogo com jovens da mesma idade no campo Ángel Tardío. O local fica no município de Mocejón.

No meio da disputa, um homem invadiu, segundo a imprensa local, o gramado encapuzado e passou a perseguir as crianças, que saíram correndo em desespero diante da surpresa

O criminoso esfaqueou o jovem em questão, que estava perto da linha lateral, em meio à fuga de outros garotos.

A vítima chegou a ser socorrida de helicóptero, mas sofreu uma parada cardíaca e morreu ainda no local. O incidente ocorreu por volta das 10h no horário local (5h de Brasília).

O autor do ataque fugiu e ainda não foi capturado. Ele, de acordo com o jornal ABC, agiu sozinho e deixou o local de carro.

Milagros Tolón, delegada de governo da Espanha em Castilla-La Mancha, lamentou o ocorrido e disse que as autoridades buscam a prisão do criminoso.

É com grande tristeza que recebo a notícia do assassinato de um menor em Mocejón que foi atacado com um objeto cortante.

A Guarda Civil implantou um amplo dispositivo para prender o autor. Todo o meu amor aos familiares e amigos do falecido, bem como à cidade de Mocejón Milagros Tolón, no X