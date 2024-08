Matheuzinho revela ajuda psicológica no Corinthians: 'Noites sem dormir'

Após começo de trajetória complicado, Matheuzinho cada vez mais ganha seu espaço no Corinthians. Titular no empate por 0 a 0 com o Fluminense, o camisa 2 falou sobre sua evolução em campo e revelou ajuda psicológica para superar as críticas que sofreu em seus primeiros meses de Timão.

Corintiano de infância, Matheuzinho ganhou prestígio com a chegada do técnico Ramón Díaz. Mesmo com a recuperação física de Fagner, o atleta de 23 anos é lembrado pela comissão técnica e tem seu futebol potencializado especialmente nas formações com três zagueiros, quando atua como ala pela direita. No empate com o Fluminense, o jogador foi eleito o melhor em campo.

"Feliz por esse primeiro prêmio pelo clube, mas tem um gosto amargo, faltou a vitória. Fico feliz pela minha evolução. Cheguei aqui para corresponder o valor que eles pagaram em mim. Claro que sabia que teria uma cobrança muito grande pelo valor, mas sou jogador, tenho que lidar com essa pressão, cobrança. Estava há alguns meses sem poder mostrar quem é o Matheus e por que pagaram esse valor em mim. Estou tranquilo, evoluindo, quero agradecer ao Ramón e toda a comissão pela confiança depositada em mim. Me vejo em evolução a cada jogo, estou trabalhando para isso tanto dentro do clube como fora. Acho que só vamos evoluir com trabalho, e isso que estou fazendo", disse Matheuzinho, que custou US$ 4 milhões (R$ 21,4 milhões) ao Corinthians em fevereiro.

"Para mim não pesa (o valor), pois a gente está acostumado com cobrança desde... Só ver o Wesley, menino de 19 anos e olha essa cobrança em cima dele. Jogador tem que ser acostumado com isso, mas digo pelo fato de alguns comentários que chegam. Sempre chegam comentários sobre nosso desempenho e eu aceito. É nítido, dá para ver no campo o que estou entregando, mas a gente fica triste, infelizmente nossa profissão é assim. Mexe com a paixão, tem torcedor que deixa de trabalhar para viver de Corinthians, a gente entende. Fico triste quando não dou meu melhor futebol, mas estou com a cabeça tranquila, estou feliz. Sinto que estou evoluindo, ajudando mais a cada jogo", complementou o atleta na zona mista do Maracanã.

Um fator determinante para a melhora de Matheuzinho é a ajuda psicológica de profissionais que trabalham não só com o atleta como com sua família. O lateral revelou que chegou a ficar "noites sem dormir" com seu desempenho abaixo no começo de Corinthians, mas que com o suporte profissional vem evoluindo no dia a dia e, consequentemente, seu rendimento dentro das quatro linhas é aprimorado.

"Tenho dois caras que trabalham comigo. É f*** tu vir para um clube que você queria tanto vir, com expectativa de jogar, ajudar, e não conseguir desempenhar o que você quer. É difícil, noites sem dormir, mas a galera não vê isso. Eles só enxergam o campo, mas faz parte. Tenho dois caras que trabalham comigo diariamente. Dá para ver nitidamente no como estou melhor no dia a dia, tomando decisões melhores, eles estão me ajudando. Eles trabalham com minha família inteira, me confortam, me tranquilizam, temos que ter sintonia. Eles estão me colocando nos trilhos de novo para que eu possa desenvolver meu melhor futebol no Corinthians", finalizou o lateral.

Com a camisa do Corinthians, Matheuzinho possui 33 jogos (17 como titular), com um gol e uma assistência. O jogador que veio do Flamengo tem contrato com o clube até final de 2028.

Neste sábado, o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Fluminense no Maracanã, em jogo de poucas emoções. Com o resultado, o Timão escapou momentaneamente do Z4 do Campeonato Brasileiro.