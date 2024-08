Marta anuncia noivado com colega de time após dois anos de namoro

Marta anunciou nas redes sociais seu noivado com Carrie Lawrence, defensora do Orlando Pride, mesmo time no qual a Rainha joga.

O que aconteceu

Marta compartilhou fotos e vídeos após o pedido de noivado. Familiares e amigos próximos, como a zagueira brasileira Rafaelle, celebraram o momento com o casal.

As duas jogadoras exibiram as alianças. Parentes de Lawrence deram "boas-vindas à família" para Marta após o anúncio do noivado.

a marta e a carrie ficaram noivas, da pra ver no rosto a felicidade delas, os pais da carrie felizes abraçando elas, que momento! pic.twitter.com/b0dO4iYNN3 -- ray. (@raylanexx) August 18, 2024

Marta iniciou o romance com Carrie, sua companheira no Orlando Pride, em 2022. Antes desse relacionamento, a brasileira chegou a ter noivado com a zagueira norte-americana Toni Deion, que defendia a mesma equipe.

Carrie viajou para acompanhar a então namorada durante os Jogos Olímpicos de Paris. Lawrence nunca foi convocada para defender a seleção dos Estados Unidos. A seleção norte-americana foi algoz de Marta na França, barrando o sonho do ouro olímpico pela terceira vez.