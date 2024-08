Lutadora comemora vitória no UFC imitando australiana do breaking; veja

A australiana Casey O'Neill homenageou uma atleta compatriota após vitória no UFC 305, neste sábado (17).

O que aconteceu

O'Neill imitou movimentos de 'Raygun', a australiana do breaking. A lutadora dançou após receber a notícia que ganhou da brasileira Luana Santos por decisão unânime.

A lutadora dançou deitada no tatame e chegou até a fazer os 'pulos de canguru'. Raygun executou esses movimentos durante a disputa do breaking nos Jogos Olímpicos de Paris.

O'Neill disse ter dançado melhor que Raygun. A lutadora brincou com a própria comemoração e acenou à possibilidade de praticar breaking mais vezes.

Dou nota 10. Acho que fui melhor que ela (Raygun) nas Olimpíadas. Se eles trouxerem (o breaking) de volta para 2028, talvez eu tire um tempo do MMA e vá ganhar uma medalha de ouro Casey O'Neill

A vitória assegura a manutenção de O'Neill no top-15 do ranking do peso-mosca. Já Luana Silva, que lutava pela possibilidade de entrar na lista, não aparecerá na próxima atualização do ranking.

Desabafo de Raygun

Rachael 'Raygun' Gunn, competidora australiana de breaking , nas Olimpíadas de Paris Imagem: Elsa/Getty Images

Raygun disse que não esperava receber tanto ódio nas redes sociais: "Tem sido devastador". Ela publicou um desabafo sobre as críticas na última quinta (15), mas também agradeceu pelo apoio que recebeu.

Agradeço a todas as pessoas que me apoiaram. Eu realmente aprecio a positividade e estou feliz que pude trazer alguma alegria para as suas vidas, isso era o que eu esperava. Mas eu não esperava que isso abriria portas também para tanto ódio, o que, francamente, tem sido devastador. Rachael Gunn, a 'Raygun'

Eu fui lá [nos Jogos de Paris 2024] e eu me diverti, eu realmente levei muito a sério, eu me dediquei muito à minha preparação para as Olimpíadas e dei o meu máximo, de verdade. Estou honrada de ter feito parte da equipe olímpica da Austrália e da estreia olímpica do breaking.

A australiana também rebateu a desinformação sobre ter recebido nota zero. Não há nota no breaking, já que os jurados comparam as apresentações e votam em quem avaliam que tenha ido melhor.

Ela ainda respondeu à acusação de ter burlado o sistema de classificação. Uma petição anônima foi criada para ela fosse punida por ter supostamente aproveitado de sua influência no meio e manipulado o processo de qualificação para as Olimpíadas. O Comitê Olímpico Australiano repudiou a petição e defendeu a atleta, que se credenciou para os Jogos por ser campeã do Campeonato de Breaking da Oceania de 2023.