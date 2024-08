Lucas vê confusão como "inaceitável", mas sai satisfeito com postura do São Paulo

Lucas Moura lamentou as cenas lamentáveis protagonizadas por jogadores, membros das comissões técnicas e diretoria de ambos os clubes após a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, por 2 a 1, neste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

"Clássico é clássico, é um jogo a parte. Independente do momento de cada equipe, é como se fosse uma final. Então os ânimos estão à flor da pele, todo mundo está de cabeça quente. Jogo pegado, as vezes uma confusão ou outra dentro de campo, isso faz parte. Mas a gente lamenta a confusão após o jogo. Não sei como aconteceu, como iniciou a confusão. Lamentável isso em um jogo grande como esse. Agora é ir para casa, descansar e pensar no Nacional quinta-feira", disse Lucas.

Jogadores como Rodrigo Nestor e Sabino estavam no "olho do furacão" durante a briga, que começou dentro de campo e se estendeu ao túnel que dá acesso aos vestiários do Allianz Parque. Somente após muito esforço de ambas as partes, apaziguaram a situação.

Apesar da confusão, Lucas gostou do que viu do São Paulo ao longo dos 90 minutos. Seu time entrou em campo com uma formação alternativa, enquanto o adversário foi com força máxima. Ainda assim, o duelo foi bastante parelho, com o gol da vitória alviverde saindo literalmente no último lance da partida.

"Falar sobre ponto positivo com uma derrota é difícil. Mas, levando em consideração que a gente entrou em campo com um time alternativo, jogadores que não vinham atuando, uma formação diferente com três zagueiros... batemos de frente com uma grande equipe. O jogo foi muito equilibrado. A gente tem essa alternativa de poder contar com outros jogadores. Uma pena o gol no finalzinho, mas isso é futebol", prosseguiu.

"É uma opção a mais que o treinador tem, saber que pode contar com outros jogadores que não vinham atuando. Jogadores que não estavam tendo tantas oportunidades entraram e deram conta do recado. Jogamos de igual para igual contra uma grande equipe aqui na casa deles, que é muito difícil. Por pouco não saímos com um resultado melhor. Isso fica de positivo. Agora é foco total no Nacional, descansar bem, se preparar bem em todos os aspectos para conseguir essa classificação", concluiu o ídolo tricolor.