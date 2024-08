Lateral de R$ 20 milhões, Matheuzinho diz: 'Vão cobrar de mim pelo valor'

Matheuzinho começa a se destacar no Corinthians após o início ruim e a cobrança pelo investimento de cerca de R$ 20 milhões.

O que aconteceu

Matheuzinho vê uma cobrança maior no Corinthians por causa dos R$ 20 milhões pagos ao Flamengo no início do ano.

O lateral-direito oscilou, absorveu as críticas e agora tem sido titular com o técnico Ramón Díaz.

Ele adota pés no chão para não empolgar, mas já admite que tem jogado melhor.