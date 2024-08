Gustavo Gómez recebe cartão amarelo e está fora do duelo com o Cuiabá

Gustavo Gómez está fora do duelo do próximo sábado, contra o Cuiabá, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o zagueiro foi advertido com cartão amarelo durante o clássico deste domingo, contra o São Paulo, e terá de cumprir suspensão automática.

Gustavo Gómez entrou em campo neste domingo "pendurado" pelo fato de já ter sido advertido com cartão amarelo nos jogos contra o Fluminense e Flamengo.

Sem Gómez, a tendência é que a zaga contra o Cuiabá seja composta por Murilo, desfalque contra o São Paulo por suspensão, e Vitor Reis, que atuou ao lado do paraguaio neste domingo, no Allianz Parque.

Vale lembrar que neste domingo Gustavo Gómez se tornou o quinto zagueiro com mais jogos pelo Palmeiras, igualando Alfredo mostarda, com 312 partidas.