Grêmio se reapresenta e treina de olho em duelo com o Fluminense na Libertadores

Após a derrota em casa para o Bahia por 2 a 0, no último sábado, pelo Brasileirão, o Grêmio se reapresentou neste domingo de olho no jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, diante do Fluminense. A equipe realizou treinamentos durante a manhã e viaja à tarde para o Rio de Janeiro. A partida será disputada no Maracanã, na terça (20), a partir das 19h (de Brasília). Na ida, o Tricolor Gaúcho venceu por 2 a 1.

TREINO E VIAGEM! ???? Na manhã de hoje, nosso elenco iniciou a preparação para o duelo de volta com o Fluminense pela #Libertadores2024. Após os trabalhos, o time já embarcou rumo ao Rio de Janeiro. ? Lucas Uebel | Grêmio FBPA Leia: https://t.co/9G75rfpVo3 pic.twitter.com/OmOabJndNa ? Grêmio FBPA (@Gremio) August 18, 2024

Os atletas que atuaram pelo menos 60 minutos no último jogo do Campeonato Brasileiro fizeram um trabalho regenerativo no vestiário do CT Luiz Carvalho. Em seguida, realizaram um treinamento técnico em campo reduzido.

Enquanto o restante do elenco foi dividido no gramado pelo técnico Renato Gaúcho. Após uma conversa com os jogadores, o treinador comandou um trabalho tático utilizando o campo inteiro. A atividade teve como foco o avanço das linhas, posicionamento e transição. Ainda foram treinadas jogadas de bola parada ofensivas e defensivas em cobranças de faltas laterais e escanteios.

Em caso de vitória do Fluminense por um gol de diferença sobre o Grêmio, a partida será decidida nos pênaltis. Por conta disso, os atletas executaram várias cobranças de penalidade.

Depois do treino, os jogadores almoçaram no refeitório do CT e partiram para o aeroporto. A equipe terá um vôo fretado e a delegação decola às 15h (de Brasília) da Base Aérea de Canoas. Nesta segunda-feira, no CT do Vasco da Gama, o Grêmio realiza seu último treinamento antes da decisão.