Ferreira sente joelho esquerdo e deixa clássico contra o Palmeiras nos primeiros minutos

Ferreira virou dúvida para o duelo decisivo da próxima quinta-feira, contra o Nacional, do Uruguai, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O atacante sentiu o joelho esquerdo logo no início do clássico deste domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, e teve de ser substituído.

Ferreira, aparentemente, sentiu o incômodo no joelho esquerdo ao fixar a perna no gramado para fazer o passe. O atacante ainda tentou continuar em campo após receber atendimento médico, mas não reuniu condições de se manter na partida.

Desta forma, o auxiliar técnico de Luis Zubeldía, Maxi Cuberas, que estava substituindo o treinador são-paulino, suspenso, decidiu acionar o lateral esquerdo Patryck, adiantando Michel Araújo para fazer a função de Ferreira.

Considerado titular do São Paulo, Ferreira preocupa para o confronto de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Nacional, do Uruguai. Após deixar o clássico contra o Palmeiras, o atacante prontamente já colocou uma compressa de gelo na região machucada, iniciando seu processo de recuperação.

Caso Ferreira não reúna condições de enfrentar o Nacional na próxima quinta-feira, a tendência é que o São Paulo entre em campo com Lucas atuando pela esquerda e Wellington Rato assuma a titularidade na ponta direita, com Luciano pelo meio e Calleri como centroavante.