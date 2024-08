Ex-Corinthians vê preconceito europeu com técnicos do Brasil: 'Não gostam'

Dyego Coelho, ex-técnico e jogador do Corinthians, apontou um preconceito sofrido por treinadores brasileiros que buscam trabalhar no futebol europeu.

O que aconteceu

Coelho trabalhou por três temporadas no Portimonense, de Portugal, comandando a equipe sub-23. Segundo o treinador, diversos foram os casos de preconceito ocorridos no futebol local. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (12), no canal do UOL Esporte no YouTube.

Tem (preconceito), eles não gostam e deixam bem claro. Temos que nos adaptar numa situação em que você sabe que todo mundo não quer você ali. Por isso tiro o chapéu para as pessoas que comandam o Portimonense porque eles bancavam Coelho, ao UOL.

Para ser treinador lá já é difícil para branco, imagina para um preto como eu? É algo que você vai lutando, como sempre lutei minha vida inteira, e não iria me fazer desistir. Só algo familiar que poderia fazer isso, que foi o que aconteceu, porque se não fosse isso iria ficar lutando até conseguir. Não é só em Portugal, rodei vários lugares do mundo, lá é até menos que uma Itália e Espanha, por exemplo

Ainda de acordo com Coelho, o processo para tirar as certificações necessárias para trabalhar no país também foi dificultado.

Tentei tirar tudo o que for de licença lá e, por incrível que pareça, não deixaram, É um absurdo, não deixam nem você se inscrever. Eles são muito fechados em relação a tomarem o espaço do treinador português, não vejo isso como ruim para eles, estão mais que certos. Se o Brasil fosse assim, exigisse algumas coisas de fora, iríamos ter mais respeito nessa situação de uma mão lavar a outra

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h, no canal do UOL Esporte no YouTube.