Estêvão escreve a jogador lesionado do São Paulo: 'Longe de ser maldade'

O atacante Estêvão mandou uma mensagem a Patryck Lanza a respeito do lance que resultou na queda feia do lateral durante o clássico entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O jogador do Palmeiras pediu desculpas pelo ocorrido, mas ressaltou que não teve intenção intenção: "Longe de ser de propósito ou maldade". O lateral são-paulino acabou batendo a cabeça no chão ao cair de mau jeito após um choque entre eles.

Estêvão afirmou que nunca machucaria um colega de profissão. O atacante se colocou à disposição do são-paulino e desejou melhoras.

Estêvão manda mensagem a Patryck Lanza após lance em Palmeiras x São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram

Muito longe de ser de propósito, muito mais longe ainda de ser maldade. Quem me conhece sabe que eu nunca faria isso com um irmão, um amigo, um colega de trabalho, nem com ninguém. Irmão, perdão, estou aqui para o que precisar, conta comigo, espero que volte logo e se recupere o mais rápido possível. Em oração por você. Estêvão, a Patryck Lanza, via redes sociais

Queda feia e ambulância

O lateral esquerdo subiu para cabecear a bola, mas bateu a cabeça no chão ao cair. O lance ocorreu aos 16 minutos do segundo tempo.

A queda ocorreu após contato de jogo. Patryck foi tocado enquanto estava no ar na disputa por bola com Estêvão e acabou perdendo o equilíbrio, caindo de mau jeito.

Ambulância retirou Patryck Lanza do Allianz Parque no jogo entre Palmeiras e São Paulo, pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Jogadores do São Paulo rapidamente chamaram atendimento médico, e a ambulância entrou em campo. Ele saiu imobilizado e sob aplausos dos jogadores dos dois times e da torcida no Allianz.

Consciente e com quadro estável, o atleta passará a noite internado no Hospital Albert Einstein para observação, seguindo protocolo médico e assistido por profissionais do São Paulo posicionamento oficial do SPFC

Substituição ocorreu segundo o protocolo de concussão e, portanto, não contou como uma troca da equipe. Em seu lugar entrou Alan Franco. O Tricolor já havia feito três substituições, mas pôde fazer as duas restantes.

O jogo ficou paralisado por seis minutos até ser retomado. O jogador foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein do Morumbi, de acordo com a transmissão da TV Globo.

Foi o segundo jogador do São Paulo a sair machucado na partida. No primeiro tempo, Ferreira sentiu a coxa e foi substituído ainda no início — justamente por Patryck.