Derrota para o Avaí encerra invencibilidade do Santos na Vila pela Série B

O Santos perdeu do Avaí, na tarde deste sábado, por 1 a 0, em duelo válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado encerrou a invencibilidade do Peixe em sua casa, na Vila Viva Sorte, que ganhou esse novo nome com a venda dos naming rights.

O Peixe já havia perdido como mandante, mas o duelo, na ocasião, aconteceu no Estádio do Café, em Londrina. Nessa oportunidade, pela oitava rodada da Série B, o Santos foi derrotado por 2 a 1 pelo Botafogo-SP.

Até então, o Santos tinha sete vitórias e um empate em jogos disputados dentro de casa. Na competição, o clube não conseguiu virar nenhum jogo em que saiu atrás do placar. O técnico Fábio Carille, aliás, relembrou o desempenho do time no único revés como mandante, até então, comparando com o apresentado diante do Leão.

"75% das equipes que saem na frente ganham o jogo. No jogo contra o Botafogo-SP, quatro bolas na trave, chega o goleiro pegando bastante, mas acertaram dois chutes e ganharam o jogo. Hoje foi muito no abafa. Tem muito rendimento, expectativa do que quer e resultado. Hoje o trabalho não foi legal, nem da minha parte nem dos jogadores. É ver o desempenho, não só o resultado", disse o treinador.

Com o resultado, o Santos perdeu a liderança da Série B para o Mirassol e agora ocupa a segunda posição, com 37 pontos conquistados. A equipe vinha de dez jogos sem perder, com seis vitórias e quatro empates. Ao todo, na Série B, são 11 vitórias, quatro empates e seis derrotas.

O Santos volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Guarani, pela 22ª rodada. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Depois disso, no sábado, enfrenta o Amazonas, diante de sua torcida novamente.