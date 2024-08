De patinho feio a salvação sem Cebolinha, Luiz Araújo decola no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Luiz Araújo assumiu o protagonismo no Flamengo. Depois de um início conturbado e de muita desconfiança, o atacante parece estar adaptado e foi decisivo para a equipe no mata-mata. Ele é o jogador com mais chances criadas no elenco na atual temporada. Agora, sem Everton Cebolinha, se consolidou e virou peça-chave no grupo de Tite.

O que aconteceu

O camisa 7 acumula números importantes. É o jogador com mais assistências, com nove passes para gol, é quem mais acerta cruzamentos, dribles e desarmes.

Luiz Araújo é o segundo jogador com mais participações em gols. São 15 até o momento. Ele perde apenas para Pedro, artilheiro da temporada.

Em 2024, ele ajudou a decidir seis partidas, impedindo derrotas do Fla. Ele marcou gols contra São Paulo (2 a 1) e Grêmio (2 a 0 com dois dele), deu assistência diante do Athletico (1 a 1) e do Cruzeiro (2 a 1), além de fazer contra Palmeiras (2 a 0) e Bolívar (2 a 0).

Com Everton Cebolinha fora da temporada, Luiz tenta se consolidar de vez no coração de Tite e da torcida. Após as últimas partidas, foi bastante festejado no estádio e também nas redes sociais. O início não foi fácil, com algumas falhas e várias críticas.

Luiz Araújo pode ganhar uma sombra no elenco. Com a grave lesão do camisa 11, o Flamengo está no mercado e pode acertar a volta de Michael.

O atacante vive uma boa fase embalado também pela espera da segunda filha. A esposa do jogador, Ingrid, está grávida de Celina. Eles já têm uma filha chamada Valentina.

O trabalho de confiança com a comissão técnica também vem ajudando. Tite tem tido a preocupação de reestabelecer a autoestima dos jogadores, algo que fez com o próprio Cebolinha antes da lesão.